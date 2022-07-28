Россияне обстреляли Торецк: из-под завалов разрушенного дома спасатели изъяли два тела

В Торецке Донецкой области спасатели изъяли из-под завалов поврежденного жилого дома тела мужчины и женщины. Дом был разрушен в результате обстрела российскими оккупантами в четверг утром, 28 июля.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 28 июля во время проведения аварийно-спасательных и поисковых работ на разрушенной части пятиэтажного жилого дома обнаружены и изъяты тела 2 погибших - мужчины и женщины. На данный момент работы завершены.

В частности, в результате происшествия погибли 2 человека, спасены - трое.

К поисковым работам были привлечены 16 спасателей и 4 единицы техники ГСЧС, от предприятий города 1 трактор и 1 автокран.

В результате обстрела Торецкая частично разрушена кровля и межэтажное перекрытие с пятого по третьи этажи пятиэтажного жилого дома.

Напомним, что утром 27 июля российские военные также нанесли три ракетных удара по Торецку и один по Авдеевке. В Торецке ракеты попали в частный сектор и гаражи. В Авдеевке россияне трижды применили артиллерию, попав в центр города и АКХЗ.