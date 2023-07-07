Россияне повредили дома и детсад, есть пострадавшие: в ОВА рассказали, как прошли сутки в Донецкой области

В Донецкой области россияне не прекращают обстреливать жилье мирных жителей. В течение 6 июля оккупанты в Донецкой области убили одного человека, еще 5 - получили ранения.

Об этом сообщил глава области Павел Кириленко.

Согласно сообщению, в течение суток под обстрелами находились Угледар, Пречистовка, Красногоровка и Константиновка. По Авдеевке был нанесен ракетный удар. Также зафиксированы обстрелы окрестностей Очеретинской общины.

Кураховская община попала под вражеский огонь 5 раз - повреждены 3 дома в Ильинке и инфраструктурный объект в Горняке.

Многочисленным обстрелам подверглась Торецкая община. В Торецке один человек погиб и 2 ранены, повреждены 11 домов, детсад и 2 магазина. Северному вражеские обстрелы повредили 4 дома и 3 инфраструктурных объекта, один человек получил ранения.

В Часовоярской общине захватчики попали в многоэтажку, частный дом и 2 нежилых здания. В Соледарской общине под огнем оказались Васюковка и Роздоловка. Лиманскую общину россияне обстреляли 16 раз. Есть "прилет" в Колодцах - разрушены 2 дома и 1 поврежден, в Ямполевке разрушен 1 и 1 поврежден.

Напомним, оккупанты 6 июля обстреляли Торецк и Новомихайловку Донецкой области, убив одного человека и ранив еще четырех.