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Россияне снова нанесли ракетный удар по Краматорску (ФОТО)
Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Краматорску Донецкой области. На месте работают спасатели.
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Об этом сообщил глава военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.
"Очередной авиаракетный удар по Краматорску. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 7 июля армия страны-агрессора РФ нанесла авиаракетный удар по центральной части Краматорска в Донецкой области. Есть жертвы.