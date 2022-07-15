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Россияне снова нанесли ракетный удар по Краматорску (ФОТО)

Россияне снова нанесли ракетный удар по Краматорску (ФОТО)

Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Краматорску Донецкой области. На месте работают спасатели.

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Об этом сообщил глава военной администрации Александр Гончаренко в Facebook.

"Очередной авиаракетный удар по Краматорску. На месте работают специалисты взрывотехнических служб, спасатели", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, обошлось без жертв.

Фото 2 — Россияне снова нанесли ракетный удар по Краматорску (ФОТО)
Фото 3 — Россияне снова нанесли ракетный удар по Краматорску (ФОТО)

Напомним, 7 июля армия страны-агрессора РФ нанесла авиаракетный удар по центральной части Краматорска в Донецкой области. Есть жертвы.

Автор:
Анастасия Перцева