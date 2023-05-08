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Происшествия
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Россияне снова ударили по Херсонщине: шесть человек получили ранения

херсонская область, обстрел
Пятерых раненых военные доставили в Белозерскую больницу

Сегодня днем РФ обстреляла село Станислав, Херсонской области. Пострадали шесть мирных обитателей. Среди них – 9-летний ребенок.

Пятерых раненых военные доставили в Белозерскую больницу, сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, пострадавшим оказали медпомощь и отпустили домой. Мальчик получил минно-взрывные травмы и ранения головы. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

Одну раненую, 47-летнюю женщину госпитализировали в Херсон в состоянии средней тяжести.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска 42 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Автор:
Татьяна Гойденко