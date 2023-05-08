Россияне выпустили по Херсонщине 282 снаряда, есть раненые

За прошедшие сутки российские войска 42 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 7 раз, сообщает глава области Александр Прокудин.

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

С деоккупированной территории Херсонщины вчера были эвакуированы 7 человек.

Ночью, 8 мая, россияне снова массированного удара по территории Украины. Только над Киевом этой ночью было сбито более 30 дронов. В результате падения обломков в столице повреждены дома, дорожное покрытие, автомобили. Известно о травмированных.

Ракетный удар вечером, 7 мая, был нанесен и по Одесскай области. Враг выпустил ракеты Х-22 по одному из продовольственных предприятий и рекреационной зоне на Черноморском побережье.