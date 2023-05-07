ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Авиация РФ ударила управляемыми авиабомбами по Херсонщине: есть разрушения

Херсонская область. Фото: Wikimapia
Херсонская область. Фото: Wikimapia

Российские оккупационные войска не перестают обстреливать Херсонщину. Так, 7 мая враг снова ударил по селам Кизомыс и Янтарное.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс. Зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела поврежден газопровод и около семи домов, из них три полностью уничтожены. Обошлось без пострадавших.

Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, в результате чего 62-летняя женщина получила ранение.

Напомним, россияне в течение суток 6 мая 51 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Автор:
Нина Комащенко