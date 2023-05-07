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Авиация РФ ударила управляемыми авиабомбами по Херсонщине: есть разрушения
Российские оккупационные войска не перестают обстреливать Херсонщину. Так, 7 мая враг снова ударил по селам Кизомыс и Янтарное.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Российская авиация продолжает уничтожать Кизомыс. Зафиксировано пять "прилетов" управляемых авиабомб", - отметил он.
По его словам, в результате обстрела поврежден газопровод и около семи домов, из них три полностью уничтожены. Обошлось без пострадавших.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также российская артиллерия ударила вблизи села Янтарное, в результате чего 62-летняя женщина получила ранение.
Напомним, россияне в течение суток 6 мая 51 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.