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Происшествия
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Россияне совершили новую массированную атаку беспилотников на Киев: ПВО уничтожило все цели

Беспилотник, дрон, Shahed
Беспилотник. Фото: Depositphotos

Российские оккупанты в ночь на 25 мая совершили очередное нападение на Киев с воздуха. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

По предварительным данным, захватчики применили баражирующие боеприпасы Shahed.

Это уже двенадцатое нападение на столицу в текущем месяце. Тревога продолжалась более трех часов.

"Атака была массированая. Враг продолжает использовать тактику нападения в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов. Так армия Кремля пытается достичь поставленных целей, в том числе и истощить нашу ПВО", – отметили в КМВА.

Однако украинская противовоздушная оборона уничтожила все обнаруженные цели, которые двигались в направлении Киева – удары по столице не допущены.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Артем Ющенко