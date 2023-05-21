Россияне ударили по Донетчине: два человека погибли, еще шестеро - ранены (ФОТО)

Российская армия снова обстреляла населенные пункты Донецкой области. 21 мая во вражеский удар попали Авдеевка, Часов Яр, Торецк, Нью-Йорк и село Георгиевка Марьинской общины. В результате обстрелов погибли двое мужчин 46 и 55 лет.

Как сообщает Офис генпрокурора, оккупанты стреляли из ствольной артиллерии и фугасными авиабомбами ФАБ-250.

Кроме этого, шесть гражданских - двое мужчин и четверо женщин были ранены. Они получили огнестрельные осколочные ранения головы, туловища и конечностей.

Сообщается, что оккупанты повредили частные дома, многоэтажку, территории предприятия и объекты гражданской инфраструктуры.

Прокуроры осуществляют процессуальное руководство по уголовным производствам по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в течение 20 мая россияне обстреляли ряд населённых пунктов Донецкой области. В результате вражеских атак один человек погиб и еще восемь получили ранения.