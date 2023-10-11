Россияне ударили по гимназии в Никополе, есть погибшие

11 октября российские захватчики нанесли удар по Никополю Днепропетровской области, в результате чего была разрушена гимназия.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

От вражеских снарядов два человека погибли. Известно, что они были сотрудниками учебного заведения.

Клименко добавил, что под завалами спасатели продолжают искать людей.

По сообщению главы ОГА Сергея Лысака, под завалами еще находятся работники учебного заведения.

Само здание испытало серьезные разрушения. Кроме того, повреждены 42 частных дома и 18 хозяйственных сооружений, инфраструктурный объект, 17 солнечных панелей, магазин, авто.

Напомним, ночью 3 октября российские оккупационные войска направили на Днепропетровщину дроны и крылатую ракету. Было зафиксировано попадание на территорию предприятия в Павлограде.