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Россияне ударили по Краматорску: ракета упала возле детсада (ФОТО)
Российские оккупационные войска утром 20 января обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ракета упала вблизи детсада. Последствия удара устанавливаем", - отметил он.
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что враг нанес 3 ракетных удара по Краматорску.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Повреждены объекты инфраструктуры – детский сад, школа и частный профилакторий. В зданиях разбиты окна и повреждена крыша. Обошлось без жертв и пострадавших", - отметил он.
Глава Донецкой ОВА также сообщил, что в течение суток 19 января оккупанты обстреляли Курахово, в результате чего поврежден дом.
По его словам, на Горловском направлении в результате обстрелов один человек погиб и еще один ранен, также там повреждены дома и детсад.
На Лисичанском направлении два человека погибли, также из-за обстрелов повреждены дома.
Напомним, в результате массированного обстрела Курахово Донецкой области 13 января был ранен один человек.