Россияне ударили по Краматорску: ракета упала возле детсада (ФОТО)

Российские оккупационные войска утром 20 января обстреляли ракетами Краматорск Донецкой области.

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Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - ракета упала вблизи детсада. Последствия удара устанавливаем", - отметил он.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что враг нанес 3 ракетных удара по Краматорску.

"Повреждены объекты инфраструктуры – детский сад, школа и частный профилакторий. В зданиях разбиты окна и повреждена крыша. Обошлось без жертв и пострадавших", - отметил он.

Глава Донецкой ОВА также сообщил, что в течение суток 19 января оккупанты обстреляли Курахово, в результате чего поврежден дом.

По его словам, на Горловском направлении в результате обстрелов один человек погиб и еще один ранен, также там повреждены дома и детсад.

На Лисичанском направлении два человека погибли, также из-за обстрелов повреждены дома.

Напомним, в результате массированного обстрела Курахово Донецкой области 13 января был ранен один человек.