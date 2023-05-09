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Россияне ударили по Харьковщине с С-300: зафиксировано минимум восемь прилетов

Харьковская область, обстрел
Российская армия уже не в первый раз обстреливает Новый Коротич

Вчера вечером враг нанес массированный ракетный удар по Харьковскому району области. Было зафиксировано, по меньшей мере, 8 ракет С-300, 6 из них ударили в землю в районе села Новый Коротич. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Еще одна ракета С-300 попала в районе пгт. Солоницевка Харьковского района. Повреждение получила транспортная инфраструктура, произошел пожар в лесопосадке, сообщил глава области Олег Синегубов.

В селе Цаповка одна из ракет С-300 повредила частный жилой дом.

По его словам, враг в течение суток из артиллерии и минометов обстреливал населенные пункты Чугуевского и Купянского районов. В Волчанске Чугуевского района поврежден частный жилой дом.

В с. Фиголовка Купянского района повреждения получили 2 частных дома.

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. 7 мая враг наносил авиационные и ракетные удары, обстреливал из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Автор:
Татьяна Гойденко