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Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковской области

Захватчики обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковской области
Военные РФ обстреляли Волчанск в Харьковской области – правоохранители зафиксировали последствия

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг наносил авиационные и ракетные удары, обстреливал из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате 2 ударов ракетами С-300 по городу Балаклея Изюмского района повреждена территория автопарка.

По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи, ранения получили 7 гражданских людей. Четверо из них имели легкие телесные повреждения и не нуждались в госпитализации. Три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.

Кроме того, в результате обстрелов села Волчанские Хутора Чугуевского района, повреждены по меньшей мере 3 частных дома и автомобиль.

Также в селе Бугаевка Чугуевского района ранения получила 67-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Синегубов добавил, что в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За минувшие сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 21 взрывоопасный предмет.

Отметим, накануне в результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района было повреждено здание магазина, памятник Авиацентра ДОСААФ и несколько частных жилых домов.

Автор:
Светлана Манько
Павло Шеремета. Місце України у світовій економіці після війни // ШТАБ КВАРТИРА
Ивент