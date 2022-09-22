Россияне ударили по Запорожью: повреждена гражданская инфраструктура

Армия страны-агрессора РФ с утра 22 сентября обстреляла Запорожье. В результате в городе разрушена гражданская инфраструктура и пострадали люди.

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Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух и исполняющий обязанности городского головы Запорожья Анатолий Куртев.

"Враг нанес удар по областному центру. Информация о пострадавших и разрушениях выясняется", - отметил Старух.

По словам Куртева, от сегодняшних обстрелов разрушениям подверглась гражданская инфраструктура.

"На местах уже работают соответствующие службы. К сожалению, пострадали люди. Детали впоследствии", - сообщил Куртев.

Позже Старух добавил, что целью оккупанта стала гражданская инфраструктура. Повреждены дома.

Согласно предварительной информации, известно об одном погибшем, пять людей получили ранения.

Заместитель ОПУ Кирилл Тимошенко впоследствии сообщил, что оккупанты попали в гостиницу в центральном парке.

"Там существенные разрушения, люди остаются под завалами. Спасатели работают над разбором завалов", - сообщил Тимошенко.

Также захватчики попали в электрическую подстанцию. Южные общины Запорожского района сейчас без света. Есть попадания и в телебашню.

Напомним, армия РФ во второй половине дня 21 сентября запустила пять ракет по трем районам Запорожья. Целью врага стали объекты инфраструктуры и дома частного сектора.