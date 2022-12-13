Россияне ударили ракетами по Купянску в Харьковской области

Российские оккупационные войска ударили ракетами по Купянску Харьковской области, в результате чего загорелось админздание.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м.кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших", - сообщил он.

По его словам, утром 13 декабря в результате обстрела автомобиля, ехавшего по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер. Ему оказали помощь на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло.

Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты области. За прошедшие сутки, 12 декабря, под минометные и артиллерийские обстрелы попали Харьковский, Волчанский, Изюмский и Купянский районы.

Напомним, оккупанты 11 декабря обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины.