- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне ударили ракетами по Купянску в Харьковской области
Российские оккупационные войска ударили ракетами по Купянску Харьковской области, в результате чего загорелось админздание.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м.кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших", - сообщил он.
По его словам, утром 13 декабря в результате обстрела автомобиля, ехавшего по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер. Ему оказали помощь на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты области. За прошедшие сутки, 12 декабря, под минометные и артиллерийские обстрелы попали Харьковский, Волчанский, Изюмский и Купянский районы.
Напомним, оккупанты 11 декабря обстреляли 12 населенных пунктов Харьковщины.