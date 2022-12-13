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Оккупанты обстреляли Никопольский район: повреждены дома и электросети
Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 13 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Семь обстрелов и более 50 вражеских снарядов на мирные города и села. Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Красногригоровской и Марганецкой", - сообщил он.
По его словам, в Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Кроме того, в результате обстрела возник пожар, его потушили.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В Красногригорьевской громаде повреждены более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, а также электросети. Также вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.
В Марганецкой громаде последствия атаки уточняются.
Напомним, в ночь на 12 декабря окупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады.