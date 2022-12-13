Оккупанты обстреляли Никопольский район: повреждены дома и электросети

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 13 декабря оккупанты нанесли удары с "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Семь обстрелов и более 50 вражеских снарядов на мирные города и села. Россияне всю ночь терроризировали Никопольский район. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии по трем громадам - Никопольской, Красногригоровской и Марганецкой", - сообщил он.

По его словам, в Никополе повреждены с десяток многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки, административные здания, магазин, линии электропередач. Кроме того, в результате обстрела возник пожар, его потушили.

В Красногригорьевской громаде повреждены более 10 частных домов и хозяйственных сооружений, а также электросети. Также вражеский снаряд уничтожил гараж и легковой автомобиль.

В Марганецкой громаде последствия атаки уточняются.

Напомним, в ночь на 12 декабря окупанты обстреляли Никопольскую и Марганецкую громады.