Оккупанты обстреляли Херсон: два человека погибли

Российские оккупационные войска в понедельник, 12 декабря, обстреляли Херсон. В результате чего есть жертвы и раненые.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

"Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов. Враг атаковал микрорайон ХБК. На эту минуту известно о 7 пострадавших, 2 из них - погибли", - сообщил он.

Кроме того, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом направляются на микрорайон Остров. По его словам, количество пострадавших в настоящее время неизвестно.

Напомним, оккупанты 11 декабря 57 раз обстреляли территорию Херсонщины, один человек ранен.