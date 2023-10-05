Россияне ударили ракетой по Харьковской области: погибли более 50 человек (ФОТО)

Россияне обстреляли гражданский объект в селе Гроза Купянского района Харьковской области. Предварительно известно о 49 погибших. Среди них есть ребенок, 6-летний мальчик.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Показательно жестокое российское преступление – удар ракеты по обычному продуктовому магазину, абсолютно сознательный теракт. Купянский район в Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более чем 47 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких! Оказывается помощь раненым…" – отметил Зеленский.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, враг совершил очередное военное преступление в Харьковской области.

"Сегодня, около 13.15, россияне обстреляли кафе и магазин в с. Гроза Купянского района, где было много гражданских людей. Сейчас на месте продолжают работать спасатели", – говорится в сообщении.

По состоянию на 16:06 из-под завалов извлекли тела 49 погибших людей, среди них мальчик возрастом 6 лет.

Шесть человек, в том числе один ребенок, получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь. Спасательные работы на месте продолжаются.

Обновлено в 17:02. Министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона проинформировал, что удар был произведен по магазину и кафе, в котором жители спровождали поминки за умершим односельцем. Всего в этом месте находились около 60 человек. По словам министра, семь человек получили тяжелые ранения, сейчас они находятся на операционных столах.

При этом Клименко намекнул, что "у СБУ и полиции есть подозрение", что столь точный удар по скоплению людей мог быть нанесен по наводке одного из местных жителей.

Также он написал в Telegram, что 29 из 49 погибших уже идентифицированы. На месте работает мобильная криминалистическая лаборатория.

Обновлено в 17:21. Глава МВД сообщил, что количество погибших возросло до 50 человек. По предварительным выводам, российские оккупанты применили ракету "Искандер".

Обновлено в 17:42. Министр отметил, что число погибших достигло 51. Во время получения медицинской помощи погиб один из раненых.