- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне выпустили по Харьковщине 5 ракет из Белгорода: часть из них "самоликвидировалась" на территории РФ
Армия страны-агрессора РФ этой ночью выпустила по Харьковщине пять ракет из российского Белгорода, но часть из них "самоликвидировалась" на территории РФ.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Этой ночью Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет 5 ракет из российского Белгорода. Часть - "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно - пострадавших нет", - отметил Синегубов.
Также за сутки по области оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 13-летний мальчик. Мужчина 50 лет в Балаклее, к сожалению, погиб.
В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.
"Ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району. В Печенегах возник пожар в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.
Также около 3 ночи россияне снова ударили по Печенегам. Повреждены частные домовладения, здание амбулатории.
"Российские оккупанты на Харьковщине наносят постоянные удары и ведут разведку. Однако военные ВСУ уже 190-й день продолжают держать позиции по всем направлениям", - отметил Синегубов.
Отметим, после обстрелов 30 августа в двух районах Харькова остались неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.