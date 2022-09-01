Россияне выпустили по Харьковщине 5 ракет из Белгорода: часть из них "самоликвидировалась" на территории РФ

Армия страны-агрессора РФ этой ночью выпустила по Харьковщине пять ракет из российского Белгорода, но часть из них "самоликвидировалась" на территории РФ.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Этой ночью Штаб обороны Харькова после 22 часов зафиксировал вылет 5 ракет из российского Белгорода. Часть - "самоликвидировалась" не на территории Украины. Места попаданий других ракет устанавливают правоохранители. Предварительно - пострадавших нет", - отметил Синегубов.

Также за сутки по области оккупанты наносили удары по Изюмскому, Харьковскому, Богодуховскому и Чугуевскому районам.

На Изюмщине из-за интенсивных обстрелов пострадали частные домовладения. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Балаклее ранения получили 4 мирных жителя, в том числе 13-летний мальчик. Мужчина 50 лет в Балаклее, к сожалению, погиб.

В Богодуховском районе в результате обстрелов повреждено одно из зданий агропредприятия.

"Ночью оккупанты нанесли удары по Чугуевскому району. В Печенегах возник пожар в 5-этажном жилом доме. Спасатели эвакуировали 10 человек. С ранением госпитализирован 30-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.

Также около 3 ночи россияне снова ударили по Печенегам. Повреждены частные домовладения, здание амбулатории.

"Российские оккупанты на Харьковщине наносят постоянные удары и ведут разведку. Однако военные ВСУ уже 190-й день продолжают держать позиции по всем направлениям", - отметил Синегубов.

Отметим, после обстрелов 30 августа в двух районах Харькова остались неразорвавшиеся кассетные боеприпасы.