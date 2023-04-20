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Россияне выпустили по Херсонщине почти 300 снарядов, ранены
В течение 19 апреля русские войска 60 раз обстреляли Херсонскую область. Оккупанты выпустили 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
Город Херсон враг обстрелял 5 раз, сообщил глава области Александр Прокудин.
Во вражеский огонь попали жилые кварталы населенных пунктов области, здание предприятия критической инфраструктуры и территория автопредприятия в Херсоне.
Также обстрелами была повреждена амбулатория в Бериславской городской территориальной общине. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки с деоккупированной территории области было эвакуировано 87 человек.
В результате российских обстрелов Херсона 18 апреля погиб один человек.
В течение суток 17 апреля враг 57 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Захватчики выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.