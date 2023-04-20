Россияне выпустили по Херсонщине почти 300 снарядов, ранены

В течение 19 апреля русские войска 60 раз обстреляли Херсонскую область. Оккупанты выпустили 298 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.

Город Херсон враг обстрелял 5 раз, сообщил глава области Александр Прокудин.

Во вражеский огонь попали жилые кварталы населенных пунктов области, здание предприятия критической инфраструктуры и территория автопредприятия в Херсоне.

Также обстрелами была повреждена амбулатория в Бериславской городской территориальной общине. Из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

Прокудин рассказал, что за прошедшие сутки с деоккупированной территории области было эвакуировано 87 человек.

В результате российских обстрелов Херсона 18 апреля погиб один человек.

В течение суток 17 апреля враг 57 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Захватчики выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.