Россияне за день обстреляли несколько областей Украины: в Херсоне есть жертва

Российские оккупанты в течение дня 11 января атаковали ряд регионов Украины. В результате одного из обстрелов зафиксирована раненая в Херсонской области.

Обстрелы Херсона: войска РФ ранили женщину

Около 13:40 захватчики из артиллерийского оружия обстреляли Херсон, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В результате атаки пострадала 86-летняя женщина – она получила травмы из-за повреждения ее частного дома. Пострадавшую доставили в больницу для дообследования.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Последствия российских обстрелов Херсона, 11 января 2024. Фото: Херсонская областная прокуратура

Кроме того, в прокуратуре проинформировали, что сегодня из-под завалов деблокировали тело мужчины, погибшего в результате обстрела села Ивановка 10 января.

В связи с повторными вражескими атаками правоохранители и спасатели почти сутки пытались добраться до места происшествия.

После этой атаки начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ситуация в Днепропетровской области: враг запускал дроны

Днепропетровскую область российская армия 11 января атаковала дронами-камикадзе, отметил глава ОВА Сергей Лысак.

По его словам, утром беспилотник был направлен на Никополь. А после обеда – на Марганецкую общину.

Россияне повредили два дома и газопровод. Обошлось без погибших и пострадавших.

Повреждения из-за российских атак Днепропетровской области, 11 января 2024. Фото: Сергей Лысак / Telegram Повреждения из-за российских атак Днепропетровской области, 11 января 2024. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Сумская область: оккупанты атаковали семь общин

Сумскую область в течение дня войска РФ обстреливали 11 раз, сообщили в пресс-службе ОВА. В регионе зафиксировано 38 взрывов.

Под обстрелы попали семь общин: