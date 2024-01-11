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Россияне за день обстреляли несколько областей Украины: в Херсоне есть жертва
Российские оккупанты в течение дня 11 января атаковали ряд регионов Украины. В результате одного из обстрелов зафиксирована раненая в Херсонской области.
- Обстрелы Херсона: войска РФ ранили женщину
- Ситуация в Днепропетровской области: враг запускал дроны
- Сумская область: оккупанты атаковали семь общин
Обстрелы Херсона: войска РФ ранили женщину
Около 13:40 захватчики из артиллерийского оружия обстреляли Херсон, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
В результате атаки пострадала 86-летняя женщина – она получила травмы из-за повреждения ее частного дома. Пострадавшую доставили в больницу для дообследования.
Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Кроме того, в прокуратуре проинформировали, что сегодня из-под завалов деблокировали тело мужчины, погибшего в результате обстрела села Ивановка 10 января.
В связи с повторными вражескими атаками правоохранители и спасатели почти сутки пытались добраться до места происшествия.
После этой атаки начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Ситуация в Днепропетровской области: враг запускал дроны
Днепропетровскую область российская армия 11 января атаковала дронами-камикадзе, отметил глава ОВА Сергей Лысак.
По его словам, утром беспилотник был направлен на Никополь. А после обеда – на Марганецкую общину.
Россияне повредили два дома и газопровод. Обошлось без погибших и пострадавших.
Сумская область: оккупанты атаковали семь общин
Сумскую область в течение дня войска РФ обстреливали 11 раз, сообщили в пресс-службе ОВА. В регионе зафиксировано 38 взрывов.
Под обстрелы попали семь общин:
- Эсманскую, Юнаковскую и Миропольскую враг атаковал из минометов;
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Краснопольскую – из артиллерии;
- Середино-Будскую – из минометов и артиллерии;
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Белопольскую – FPV-дроном;
- Свесскую – сбросом двух мин.