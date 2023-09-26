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Россияне за сутки нанесли 124 удара по Запорожской области: есть жертвы

Запорожская область, обстрелы, повреждения
Последствия российских обстрелов Запорожской области. Фото: Юрий Малашко / Telegram

Российские оккупанты в течение суток 25 сентября нанесли 124 удара по 23 городам и селам в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 102-м обстрелам из артиллерии подверглись территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Новоандреевки, Червоного, Чаривного, Преображенки, Малиновки, Левадного, Плавней, Каменского и Степногорска.

Также россияне осуществили:

  • восемь атак беспилотниками по Новодаровке, Малиновке и Левадному;
  • ракетный удар по Червоному Яру;
  • восемь обстрелов Новодаровки, Малой Токмачки и Роботиного из реактивных систем залпового огня;
  • удары пятью авиационными снарядами по Роботиному и Малой Токмачке.

В результате артиллерийского удара 64-летний житель Гуляйполя получил ранения. Кроме того, вражеская артиллерия унесла жизни 70-летнего жителя Плавней.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Автор:
Артем Ющенко