Россияне за сутки нанесли 124 удара по Запорожской области: есть жертвы

Российские оккупанты в течение суток 25 сентября нанесли 124 удара по 23 городам и селам в Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 102-м обстрелам из артиллерии подверглись территории прифронтовых населенных пунктов, в частности Гуляйполя, Новоандреевки, Червоного, Чаривного, Преображенки, Малиновки, Левадного, Плавней, Каменского и Степногорска.

Также россияне осуществили:

восемь атак беспилотниками по Новодаровке, Малиновке и Левадному;

ракетный удар по Червоному Яру;

восемь обстрелов Новодаровки, Малой Токмачки и Роботиного из реактивных систем залпового огня;

удары пятью авиационными снарядами по Роботиному и Малой Токмачке.

В результате артиллерийского удара 64-летний житель Гуляйполя получил ранения. Кроме того, вражеская артиллерия унесла жизни 70-летнего жителя Плавней.

Поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.