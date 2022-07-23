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Происшествия
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СБУ передала защитникам амуницию на 8 млн грн, конфискованную у мошенников

СБУ передала защитникам амуницию на 8 млн грн, конфискованную у мошенников

По инициативе Службы безопасности украинским военным передали военную амуницию стоимостью более 8 млн грн, сообщают в СБУ. Всю эту амуницию недавно конфисковали в Черкасской области у дельца, продававшего военное снаряжение, предназначенное для нужд ВСУ бесплатно.

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Среди прочего, речь идет о:

  • более 500 единиц военной формы и обмундирования: берцы, бафы, балаклавы, головные уборы, маскировочные костюмы и костюмы химической защиты, партию плитоносок и т.п.;
  • 5500 бронированных плит для бронежилетов.

Напомним, несколько дней назад Служба безопасности также ликвидировала в Киеве схему незаконной продажи защитного снаряжения, ввозимого из-за границы как гуманитарную помощь для украинских военных.

Организаторы сделки пытались нелегально реализовать почти 2 тыс. пластин для бронежилетов, шлемов и другой военной амуниции на общую сумму более 8 млн грн. Также правоохранители изъяли 120 тыс. подготовленных к сбыту незарегистрированных патронов к огнестрельному оружию.

В офисных и складских помещениях злоумышленников проведены обыски, в ходе которых было изъято военное снаряжение, которое также планируется передать украинским защитникам.

Автор:
Максим Беркаль