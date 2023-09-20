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Ситуация в Донецкой области. Войска РФ за сутки ранили пять человек
В Донецкой области в результате российской агрессии в течение суток 19 сентября пять человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Донецкой ОВА.
Также в ведомстве проинформировали о ситуации по состоянию на утро 20 сентября.
На Волновахском направлении один человек ранен в Богатыре Великоновоселковской общины. Угледар подвергся авиаудару и 34 артобстрелам, под огнем находились также Богоявленка и Максимовка.
На Донецком направлении в Авдеевке россияне обстреляли пять улиц. В Марьинской общине страдают Красногоровка, Елизаветовка и Екатериновка.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На Горловском направлении повреждено семь домов в Плещеевке Ильиновской общины. В Часовоярской общине повреждена одна многоэтажка и два частных дома.
На Лисичанском направлении в Северске поврежден дом, в Звановке под огнем оказались три улицы. В Лиманской общине зафиксировано 17 обстрелов.
Как сообщали в Донецкой областной прокуратуре, в Богоявленке оккупанты ранили четырех человек: 58-летних супругов, 30-летнего сына, находившихся в собственном доме, а также их соседа, который был рядом со зданием.
По предварительным данным, россияне применили три ракеты "Искандер" и одну Х-35.
Враг повредил шесть частных домов, гаражи, хозяйственное сооружение и ангар.
Правоохранители осуществляют досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).