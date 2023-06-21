Ситуация в Донецкой области. За сутки в результате российских обстрелов погибли два человека

Российские оккупанты обстрелами Донецкой области в течение 20 июня убили двух человек и ранили еще одного. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 21 июня.

Отмечается, что около полуночи россияне обстреляли Рай-Александровку Николаевской общины, повредив линии электропередач.

На Донецком направлении один человек погиб в Константиновке Марьинской общины. Также оккупанты повредили дом в Курахово, а на утро совершили массированный артобстрел Авдеевки.

На Горловском направлении под вражескими обстрелами находилась Торецкая общесина: в Дружбе погиб один человек, в Щербиновке было повреждено пять домов, в Северном – один дом, а в Нью-Йорке – админздание. В Часовоярской общине войска РФ повредили многоэтажку и хозяйственные постройки. В Константиновке было повреждено восемь домов. В Молочарке один человек был ранен.

На Лисичанском направлении оккупанты повредили три дома в Торском и пять – в Заречном Лиманской общины. Под огнем также находились Северск и Серебрянка.