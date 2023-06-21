Армия РФ обстреляла три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня ночью враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В городе полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, в селе Григоровка Купянского района повреждены линии электропередач.

Из-за вражеских обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере 7 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получила женщина 58 лет.

В результате обстрела села Ольховатка Купянского района поврежден частный жилой дом.

Также в пгт Большой Бурлук Купянского района поврежден частный жилой дом.

Как добавил Синегубов, в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 9,3 га территории и обезвредили 114 взрывоопасных предметов.

Напомним, возле села Гурьев Казачок Богодуховского района 18 июня в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.