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Армия РФ обстреляла три района Харьковщины: в ОВА рассказали о последствиях вражеских атак
Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, сегодня ночью враг обстрелял Волчанск Чугуевского района. В городе полностью разрушен частный дом, повреждены хозяйственные постройки. Пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, в селе Григоровка Купянского района повреждены линии электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Из-за вражеских обстрелов Волчанска повреждены по меньшей мере 7 жилых домов, хозяйственные постройки, произошли пожары. Ранения получила женщина 58 лет.
В результате обстрела села Ольховатка Купянского района поврежден частный жилой дом.
Также в пгт Большой Бурлук Купянского района поврежден частный жилой дом.
Как добавил Синегубов, в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали почти 9,3 га территории и обезвредили 114 взрывоопасных предметов.
Напомним, возле села Гурьев Казачок Богодуховского района 18 июня в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.