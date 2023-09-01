Сутки в Донецкой области. Жертвами российской агрессии стали еще два человека

В Донецкой области в течение 31 августа в результате российской агрессии погиб житель Мирного, а в Заречном один человек получил ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 1 сентября.

Отмечается, что на Волновахском направлении россияне нанесли авиаудар по Великой Новоселке, обстреляли Угледар и Новоукраинку. Обошлось без жертв.

На Донецком направлении в Новоалександровке Гродовской общины поврежден дом, в Мемрике Новогродовской общины – культовое сооружение. В течение ночи оккупанты обстреляли окрестности Курахово. Утром под огнем танков и артиллерии находились пять улиц Авдеевки. Также зафиксированы обстрелы Красногоровки и окрестностей Очеретинской общины.

На Горловском направлении под обстрел попала Долгая Балка Ильиновской общины. В Щербиновке Торецкой общины повреждены два дома, еще столько же – в Часовоярской общине.

На Лисичанском направлении ранен человек в Заречном Лиманской общины. В Переездном Звановской общины разрушены дом, повреждены еще четыре. В Северске поврежден дом.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции Донецкой области, Мирное Славянской общины россияне атаковали четырьмя ракетами С-300, а Заречное - из "Градов".

Всего за сутки враг нанес 24 удара по гражданскому населению области и повредил 31 гражданский объект.