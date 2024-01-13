Сутки в регионах. Российские атаки привели к жертвам в нескольких областях

Войска РФ в течение суток 12 января и в ночь на 13 января атаковали несколько регионов Украины. В результате обстрелов зафиксированы жертвы в Донецкой, Сумской и Херсонской областях.

Ситуация в Херсонской области: два человека погибли

Херсонскую область в течение суток оккупанты обстреливали 71 раз, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг выпустил 424 снаряда из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня, танков, беспилотников и авиации. По Херсону было выпущено 32 снаряда.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области и территорию учебного заведения.

Из-за российской агрессии два человека погибли, а один получил ранения.

Известно, что пострадала 71-летняя женщина в Бериславе, который попавл под обстрел около 23 часов 12 января. Медики оказали пострада необходимую помощь.

Повреждения в Бериславе. Фото: Александр Прокудин / Telegram Повреждения в Бериславе. Фото: Александр Прокудин / Telegram Повреждения в Бериславе. Фото: Александр Прокудин / Telegram Повреждения в Бериславе. Фото: Александр Прокудин / Telegram Повреждения в Бериславе. Фото: Александр Прокудин / Telegram Повреждения в Бериславе. Фото: Александр Прокудин / Telegram

Обстрелы До: оккупанты убили человека в Авдеевке

В Донецкой области зафиксировали 21 обстрел за сутки, проинформировал руководитель ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил, что в Покровском районе в Авдеевке россияне убили одного человека. В Марьинской общине поврежден дом в Красногоровке. В Очеретинской общине обстреляны Бердичи. В Кураховской общине трижды под огонь попала промзона.

В Краматорском районе россияне ночью выпустили две ракеты по Константиновке, также в общине под обстрелы попали Предтечино, Николаевка, Марково и Ступочки. В Ильиновской общине ракетой С-300 повреждено складское помещение в Ильиновке, из "Градов" враг атаковал Долгую Балку, чем повредил три объекта. Лиманская община подверглось обстрелам восемь раз.

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Вадим Филашкин / Telegram

В Бахмутском районе в Торецком общине повреждены восемь домов и детсад в Нью-Йорке, еще один дом – в Торецке. В Часовоярской общине повреждены две многоэтажки, два частных дома и два промышленных здания. В Северской общине поврежден дом в Серебрянке.

Тревога 13 января: россияне запускали ракеты

В ночь на 13 января войска РФ нанесли очередной ракетный удар по Украине. О взрывах сообщалось в Днепре, Чернигове и других городах.

Как отметили в Воздушных силах ВСУ, враг применял крылатые, аэробалистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты и ударные беспилотники.

Всего зафиксировано 40 средств воздушного нападения:

семь зенитных управляемых ракет С-300/С-400 из Белгородской области РФ;

три ударных беспилотника Shahed-136/131 из Курской области;

шесть аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из шести самолетов МиГ-31К (район пуска – Тамбов);

до 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из 11 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Каспийское море, РФ);

шесть крылатых ракет Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3 из Брянской области;

две управляемые авиационные ракеты Х-31П из двух самолетов Су-35 (район пусков – оккупированная часть Херсонской области);

четыре управляемых авиационных ракеты Х-59 из двух самолетов Су-34 (район пусков – Брянская область).

Украинские военные сбили семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, а также одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Воздушные силы обратили внимание, что более 20 средств воздушного нападения, которые не попали в статистику сбитых, не достигли своих целей в результате активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские ракеты становятся все хуже и летят неизвестно куда.

Из-за российской атаки была ранена 47-летняя женщина в Шостке Сумской области, сообщили в областной прокуратуре.

Последствия ракетного удара по Сумской области, 13 января 2024. Фото: Сумская областная прокуратура Последствия ракетного удара по Сумской области, 13 января 2024. Фото: Сумская областная прокуратура Последствия ракетного удара по Сумской области, 13 января 2024. Фото: Сумская областная прокуратура

По предварительным данным, россияне обстреляли город сверхзвуковыми крылатыми ракетами Х-22. Взрывной волной повреждено по меньшей мере 26 домов.

Правоохранители проводят досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).