Сутки в Херсонской области. Войска РФ убили шестерых человек в регионе

В Херсонской области из-за российской агрессии в течение 25 сентября погибли шесть человек, еще 10 получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, оккупанты совершили 93 обстрела, выпустив 491 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, авиации и беспилотников.

Враг попал в:

жилищные кварталы населенных пунктов области;

территорию и здания учебных заведений и ЖЭКа в Бериславском районе;

админздание в Херсонском районе;

территорию и здания учебных заведений, общежития, аптеки, предприятия пищевой промышленности и рынка в Херсоне.

Херсонская область: обстрелы 26 сентября 2023

Как отметил Прокудин, сегодня, 26 сентября, в 05:00 россияне ударили из авиации по Ольговке.

А около 07:00 утра армия РФ обстреляла Киселевку и Херсон.

В результате есть пострадавшие.

В свою очередь руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко уточнил, что войска РФ утром обстреляли Корабельный район Херсона. Два человека получили ранения, им оказана медицинская помощь.