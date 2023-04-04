Трагедия в Гималаях: погибли семь туристов

В Гималаях на северо-востоке Индии лавина накрыла группу туристов, по меньшей мере семь человек погибли и 11 получили ранения.

Об этом сообщает Associated Press.

По словам спикера индийской армии, спасатели ищут еще не менее 30 человек.

Организация пограничных дорог Индии заявила, что туристы попали под лавину у горного перевала Нату-Ла в штате Сикким. Спасатели извлекли из снега 22 пострадавших и доставили их в больницу. Перевал находится вдоль границы с Китаем и является основным туристическим направлением.

Отметим, что экологически чувствительный гималайский регион, сильно пострадавший от глобального потепления, подвержен сходу лавин. В прошлом году 27 альпинистов-практикантов погибли во время схода лавины в северном регионе Уттараханд.