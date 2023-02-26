Индия опередила Китай и стала самой густонаселенной страной в мире

Население Индии в 2022 году составило 1,417 млрд. человек. Это уже на 5 млн больше, чем население Китая. Численность населения Китая в 2022 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 850 тысяч человек и составила 1411,75 млн. человек.

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Об этом пишет Bloomberg.

Индия уже опередила Китай и стала самой густонаселенной страной в мире. Это ставит перед премьер-министром Нарендры Моди задачу в создании новых рабочих мест и обеспечении экономического роста страны.

Население южноазиатской страны по состоянию на конец 2022 года составило 1,417 миллиарда человек, согласно оценкам World Population Review, независимой организации, занимающейся переписью населения и демографическими данными.

Это больше на 5 миллионов, чем 1,412 миллиарда, о которых сообщил Китай, когда власти объявили о первом демографическом кризисе с 1960-х годов.

Индия, где половина населения младше 30 лет, в ближайшие годы станет крупнейшей экономикой развивающегося мира. Чтобы максимально использовать демографический дивиденд, Моди нужно создать рабочие места для миллионов людей, ежегодно начинающих работать, поскольку страна отходит от работы в сельском хозяйстве.

По данным WPR, по состоянию на 18 января население Индии уже выросло до 1,423 миллиарда человек.

По другой оценке исследовательской платформы Macrotrends, последняя цифра для Индии составляет 1,428 миллиарда. В 2021 году страна не публиковала данные переписи, которая проводится один раз в десятилетие, из-за пандемии коронавируса.

Несмотря на быстрый экономический рост Индии до COVID-19 и ее относительно сильное восстановление после пандемии, около 800 миллионов человек все еще полагаются на бесплатные пищевые пайки от правительства, что является крупнейшей программой такого рода в мире.

Пока третья по величине экономика Азии самообеспечивает производство продуктов питания. Это второй по величине производитель риса, пшеницы и сахара. Как рынок, Индия с ее растущим средним классом является крупнейшим потребителем сахара, в то же время является крупнейшим импортером пищевых масел. Это второй по величине потребитель золота и стали и третий по величине покупатель сырой нефти. Здесь также находится третий в мире по величине внутренний авиационный рынок.

Несмотря на то, что рост населения Индии замедлился, WPR ожидает, что это число продолжит расти, по крайней мере, до 2050 года.

По оценкам ООН, более половины прогнозируемого прироста мирового населения к 2050 году будут сосредоточены только в восьми странах: Конго, Египте, Эфиопии, Индии, Нигерии, Пакистане, Филиппинах и Танзании.

Отметим, население Украины за 2022 год уменьшилось естественным путем на 335 тысяч человек.

Как заявила директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи академик НАН Украины Элла Либанова, 2023 год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 миллионов.

“Мы еще в полной мере этого не ощущаем. Но 2023 год будет годом катастрофического падения этого показателя. Скажем, для того чтобы иметь простое восстановление поколений, нужно, чтобы одна женщина за свою жизнь (усреднено) родила 2,13 - 2,15 ребенка. В 2021 году мы имели показатель 1,1. 2022 — еще меньше, но сокращение еще не будет катастрофическим за счет детей, родившихся в первой половине года. Дай Бог, чтобы в 2023 мы остановились на показателе 0,8”, - подчеркнула демограф.