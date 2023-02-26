Індія випередила Китай і стала найбільш густонаселеною країною у світі

Населення Індії в 2022 році склало 1,417 млрд осіб. Це вже на 5 млн. більше, ніж населення Китаю. Чисельність населення Китаю в 2022 році знизилася в порівнянні з попереднім роком на 850 тисяч осіб і склала 1411,75 млн людей.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це пише Bloomberg.

Як пише видання, Індія вже випередила Китай і стала найбільш густонаселеною країною в світі. Це ставить перед прем’єр-міністром Нарендри Моді задачу у створенні більше робочих місць і забезпеченні економічного росту країни

Населення південноазіатської країни станом на кінець 2022 року становило 1,417 мільярда осіб , згідно з оцінками World Population Review, незалежної організації, яка займається переписом населення та демографічними даними.

Це більше на 5 мільйонів, ніж 1,412 мільярда, про які повідомив Китай, коли влада оголосила про першу демографічну кризу з 1960-х років.

Індія, де половина населення молодше 30 років, найближчими роками стане найбільшою економікою світу, що розвивається. Щоб максимально використати демографічний дивіденд, Моді потрібно створити робочі місця для мільйонів людей, які щороку починають працювати, оскільки країна відходить від роботи в сільському господарстві.

Організація Об’єднаних Націй очікувала, що ця відмітка буде досягнута пізніше цього року. За даними WPR, станом на 18 січня населення Індії вже зросло до 1,423 мільярда осіб.

За іншою оцінкою дослідницької платформи Macrotrends, остання цифра для Індії становить 1,428 мільярда. У 2021 році країна не публікувала дані перепису, який проводиться один раз на десятиліття через пандемію коронавірусу.

Незважаючи на швидке економічне зростання Індії до COVID-19 та її відносно сильне відновлення після пандемії, близько 800 мільйонів людей все ще покладаються на безкоштовні харчові пайки від уряду, що є найбільшою програмою такого роду у світі.

Наразі третя за величиною економіка Азії самозабезпечує виробництво продуктів харчування. Це другий за величиною виробник рису, пшениці та цукру. Як ринок, Індія з її зростаючим середнім класом є найбільшим споживачем цукру, водночас є найбільшим імпортером харчових олій. Це другий за величиною споживач золота та сталі та третій за величиною покупець сирої нафти. Тут також розташований третій у світі за величиною внутрішній авіаційний ринок.

Незважаючи на те, що зростання населення Індії сповільнилося, WPR очікує, що це число продовжить зростати принаймні до 2050 року.

За оцінками ООН, більше половини прогнозованого приросту світового населення до 2050 року буде зосереджено лише у восьми країнах: Конго, Єгипті, Ефіопії, Індії, Нігерії, Пакистані, Філіппінах і Танзанії.

Зазначимо, населення України за 2022 рік зменшилось природним шляхом на 335 тисяч людей.

Як заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи академік НАН України Елла Лібанова, 2023 рік буде роком катастрофічного падіння народжуваності, і є ризики, що до 2030-го населення України скоротиться до 35 мільйонів.

“Ми ще повною мірою цього не відчуваємо. Але 2023 рік буде роком катастрофічного падіння цього показника. Скажімо, для того, щоб мати просте відновлення поколінь, треба, аби одна жінка за своє життя (усереднено) народила 2,13 - 2,15 дитини. 2021 року ми мали показник 1,1. 2022 року — ще менше, але скорочення ще не буде катастрофічним за рахунок дітей, які народилися в першій половині року. Дай Боже, щоб 2023-го ми зупинилися на показнику 0,8”, - наголосила демограф.