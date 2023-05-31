В Крыму оккупанты минируют химзавод "Титан"

Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и освобождению Крыма. Они начали минировать находящийся возле города Армянск крымский химический завод "Титан".

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш"

Кроме того, заминированный завод даст россиянам возможность создать очередную провокацию и обвинить Украину в "экологическом терроризме".

Отметим, что "Титан" является крупнейшим производителем диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме этого, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный купорос.

На заводе периодически происходят локальные аварии с выбросами вредных веществ, которые способны вызвать раздражение кожи, слизистых носа и глаз.

Во время очередного такого выброса в марте 2019 некоторые показатели превышали норму в 5 раз.

Ранее ГУР сообщало, что российские оккупанты начали реализовывать провокацию с применением химического оружия на временно оккупированных территориях Запорожской области. Целью этих действий является срыв контрнаступательных действий Сил безопасности и обороны Украины.