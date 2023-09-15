Удар по Новой Каховке: один человек погиб, 12 получили ранения

15 сентября российские военные нанесли удар управляемыми авиабомбами по временно оккупированному городу Новая Каховка Херсонской области.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры.

Согласно сообщению, один человек погиб, по меньшей мере 12 человек получили травмы разной степени тяжести.

В результате удара разрушены четыре многоэтажки.

Напомним, утром в местных пабликах появилась информация, что армия страны-агрессора нанесла удары авиабомбами по жилым домам временно оккупированного города.

Заметим, что Новая Каховка находится на подконтрольном России левом берегу Днепра на Херсонщине.