Украинские военные ночью сбили 16 из около 30 вражеских "шахедов"

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 1 октября, запустили по Украине около 30 беспилотников Shahed-131/136. Украинские военные сбили 16 дронов.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что пуски были зафиксированы из южного, юго-восточного и северного направлений (мыс Чауда во временно оккупированном Крыму, российские Приморско-Ахтарск и Курск).

Атака 1 октября 2023 года: последствия

Как проинформировал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, около 1:15 1 октября российские удары беспилотниками были зафиксированы за пределами одного из населенных пунктов Снигиревской общины. В результате попадания повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор. Кроме того, возник пожар сухой травы, его оперативно ликвидировали. Обошлось без пострадавших.

Также захватчики атаковали дронами Кривой Рог, где попали в гражданскую инфраструктуру, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. По его словам, из-за действий окупантов есть разрушения. Также возник пожар, спасатели локализовали огонь.

Об ударах беспилотниками написал и начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он отметил, что оккупанты попали по промышленной инфраструктуре в Умани. В результате возникли пожары на складских помещениях, в частности на тех, где хранилось зерно.

По предварительным данным, пострадал один человек, его доставили в больницу. В настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки.