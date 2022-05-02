Украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10"

Военнослужащие 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады сбили российский беспилотник "Орлан-10". Об этом сообщает пресс-центр бригады в Facebook.

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"Штурмовики "Закарпатского легиона" записали на свой счет еще один сбитый российский беспилотник "Орлан-10". Воздушная цель была уничтожена из переносного зенитно-ракетного комплекса. Видео фиксирует, как "Орлан", вопреки своему гордому названию, с дымовым шлейфом беспомощно падает с высоты и громко шлепается о землю, а его остатки символически догорают в засеянном украинском поле", — сообщили военные.

Также они опубликовали кадры того, как падает подбитый дрон.

"Орлан-10" – один из новейших дронов российской армии, оснащенный видеокамерами с углом обзора 360 градусов, может подниматься на высоту до 5 км, а в автономном режиме улетать от пульта управления вплоть до 600 км. С помощью этого дорогостоящего аппарата россияне не только корректируют артиллерийский огонь, но проводят радиоразведку и глушат мобильную связь. "Орлан-10" летает со скоростью до 150 км и может находиться в воздухе до 18 часов.

Напомним, Вооруженные силы РФ ввели около 65% своих наземных боевых подразделений в Украину, около 25% из которых выведены из строя.