Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10"

Військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади збили російський безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляє пресцентр бригади у Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Штурмовики "Закарпатського легіону" записали на свій рахунок ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Повітряна ціль була знищена з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відео фіксує, як "Орлан", попри свою горду назву, з димовим шлейфом безпорадно і голосно шльопається з висоти об землю, а його залишки символічно догоряють у засіяному українському полі", — повідомили військові.

Також вони опублікували кадри того, як падає підбитий дрон.

"Орлан-10" — один з нових дронів російської армії, оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 км. За допомогою цього дорогого апарату росіяни не лише коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку та глушать мобільний зв'язок. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км і може перебувати у повітрі до 18 години.

Нагадаємо, Збройні сили РФ ввели близько 65% своїх наземних бойових підрозділів в Україну, близько 25% яких виведено зі строю.