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Українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10"
Військовослужбовці 128-ї окремої гірничо-штурмової Закарпатської бригади збили російський безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляє пресцентр бригади у Facebook.
"Штурмовики "Закарпатського легіону" записали на свій рахунок ще один збитий російський безпілотник "Орлан-10". Повітряна ціль була знищена з переносного зенітно-ракетного комплексу. Відео фіксує, як "Орлан", попри свою горду назву, з димовим шлейфом безпорадно і голосно шльопається з висоти об землю, а його залишки символічно догоряють у засіяному українському полі", — повідомили військові.
Також вони опублікували кадри того, як падає підбитий дрон.
"Орлан-10" — один з нових дронів російської армії, оснащений відеокамерами з кутом огляду 360 градусів, може підніматися на висоту до 5 км, а в автономному режимі відлітати від пульта управління аж до 600 км. За допомогою цього дорогого апарату росіяни не лише коригують артилерійський вогонь, але проводять радіорозвідку та глушать мобільний зв'язок. "Орлан-10" літає зі швидкістю до 150 км і може перебувати у повітрі до 18 години.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, Збройні сили РФ ввели близько 65% своїх наземних бойових підрозділів в Україну, близько 25% яких виведено зі строю.