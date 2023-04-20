Украинские защитники за сутки уничтожили 21 вражеский "Шахед", - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки россияне совершили 3 ракетных и 57 авиационных ударов, а также применили 26 БпЛА типа "Шахед-136". 21 из Шахед был сбит нашими защитниками. Авиация Сил обороны нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 состава боеприпасов противника.

Кроме этого, российские военные 69 раз обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты по реактивным системам залпового огня, сообщили в Генштабе ВСУ.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Основные усилия оккупанты сосредоточили на продолжении наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки, на этих участках фронта, подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. Самые ожесточенные бои идут за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двухлетняя, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении русские войска пытались улучшить свое положение, вели наступательные действия в районах южной окраины населённого пункта Кременна и Серебрянского лесничества, но успехов не имели.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.

Идут тяжелые бои за город Бахмут. Также, за прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районе населенного пункта Хромово. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечине, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецк.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Тонечко, Северное, Нетайлово, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах населенных пунктов Марьинка и Победа.

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне продолжают обороняться.

Армия РФ продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий, прикрываясь живым щитом: в городе Скадовск оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района.