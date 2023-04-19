Россияне продолжают использовать гражданских в качестве живого щита - Генштаб

Армия РФ продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий, прикрываясь живым щитом: в городе Скадовск оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства о запрете выезда за пределы района.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 апреля.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БпЛА типа "Шахед-136". 10 из них были уничтожены. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из РСЗО по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Противник, ценой больших потерь, продолжает сосредотачивать основные усилия на наступлении на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. За сутки на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежаче, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелечье, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караичное, Землянки и Отрадное в Харьковской области.

На купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населённого пункта Кременная. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское на Донетчине.

На бахмутском направлении враг продолжает наступление.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.

На марьинском направлении в течение суток наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

На шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Большую Новоселку Донецкой области.

На запорожском и херсонском направлениях противник обороняется. В то же время, в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времевка, Новополье Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Железнодорожное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

В населенном пункте Кабычевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой власти по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест. В новое медицинское учреждение захватчиков к концу недели планируется прибытие российских военных врачей.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Напомним, что Бахмут стал для России одной из самых дорогих операций, и ее потери в несколько раз выше потерь Украины.