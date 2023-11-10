В Черкасской области обломки дрона повредили дома, в Херсонской области двое погибших: ситуация в регионах

Этой ночью ПВО уничтожило 5 российских ударных БпЛА Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59. В Золотоношском районе Черкасской области обломки сбитого вражеского дрона повредили несколько зданий в частном секторе.

На Херсонщине в результате вражеских обстрелов погибли два человека

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, за минувшие сутки противник совершил 97 обстрелов, выпустив 475 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА, АГС, ВКК, ЗУ-23-2 и авиации, из них - 1 ракетный.

По Херсону враг выпустил 19 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, церковь и магазин в Бериславском районе, дошкольное учебное заведение, церковь и гаражный кооператив в Херсоне", - отметил Прокудин.

Он добавил, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 5 - получили ранения.

Также ночью 10 ноября русские войска обстреляли Станислав Херсонской области.

Над Днепропетровщиной уничтожили ракету

По словам главы Днепропетровской ОВА, ночью оккупанты снова направили ракету на область. Ее сбили над Днепровским районом.

Также враг дважды бил по Никопольскому району. Оккупанты ударили из артиллерии по Красногригоревской и Мировской общинам. Повреждены 3 дома, хозяйственная постройка и теплицы.

По Мировской общине оккупанты ударили и на утро. Последствия вражеской атаки уточняются.

Армия РФ обстреляла 24 населенных пункта Запорожской области

За прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 111 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области, сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Рашисты обстреляли из РСЗО Новодаровку, Верхнюю Терсу и Красное, атаковали беспилотниками Новоданиловку, Красное, Малиновку, Малые Щербаки, Степное и Лобковое, а также ударили авиаснарядом по Новодаровке.

По территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Малой Токмачки, Волшебного, Приютного, Полтавки, Луговского, Пятихаток, Каменского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел пришелся 101 артобстрел.

Гражданское население не пострадало, однако в результате вражеских ударов повреждения получили жилые дома – поступило 8 сообщений о разрушении.

Враг обстрелял 13 населенных пунктов Харьковщины

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в течение суток артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 13 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Избицкое, Старица, Тернова Чугуевского района, Купянск, Боровая Изюмского района.

Авиаудары враг нанес по Куриловке Купянского района.

В результате обстрела оккупантов в селе Изюмского района повреждено частное домовладение и горела хозяйственная постройка.

В городе Купянск в результате вражеского обстрела из РСЗО "Урган" повреждены три частных дома, гараж, проводились аварийно-спасательные работы.

Пострадавшие в течение суток среди гражданского населения не зафиксированы.

В Черкасской обломки сбитого дрона повредили несколько зданий

Сутки в Черкасской области начались с затяжной тревоги. В области работала ПВО.

"Имеем падение обломков "шахеда" в частном секторе на Золотонищине. В результате чего повреждено несколько домов", - сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Он добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

ПВО сбила 5 дронов и ракету

Как сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины, ночью ПВО уничтожило 5 российских ударных БпЛА Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Всего было выпущено шесть ударных БпЛА Shahed-136/131 из Приморско-Ахтарского района (Краснодарский край РФ), одну управляемую авиационную ракету Х-31 и одну КАР Х-59 из воздушного пространства временно захваченной территории Херсонской области.

"Силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожили пять ударных БпЛА и одну управляемую авиационную ракету Х-59 в пределах Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Полтавской и Киевской областей", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Накануне российские войска обстреляли город Семеновку Черниговской области, а над Днепропетровщиной ПВО сбило управляемую авиационную ракету Х-59.