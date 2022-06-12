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В Черткове Тернопольской области восстановили газо- и водоснабжение после обстрела

В Черткове Тернопольской области восстановили газо- и водоснабжение после обстрела

В городе Чертков Тернопольской области восстановлено газоснабжение и водоснабжение поврежденные в результате обстрела. Об этом на своем телеграм-канале написал глава Тернопольской ОГА Владимир Труш.

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"Газо- и водоснабжение в Чорткове восстановлено. Работы по ликвидации последствий ракетных ударов продолжаются. Работает комиссия по оценке стоимости ущерба имуществу гражданских граждан", — написал Труш.

Также Труш опубликовал видео, на котором видны результаты попадания ракеты в один из жилых домов.

Напомним,  в результате ракетного удара по Черткову Тернопольской области, который россияне совершили вечером 11 июня, пострадали 22 человека, среди которых есть и дети

Автор:
Степан Крьока