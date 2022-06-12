У Чорткові Тернопільської області відновили газо- та водопостачання після обстрілу

У місті Чортків Тернопільської області відновлено газопостачання та водопостачання пошкоджені внаслідок обстрілу. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Газо- та водопостачання у Чорткові відновлено. Роботи з ліквідації наслідків ракетних ударів продовжуються. Працює комісія з оцінки вартості шкоди майну цивільних громадян", - написав Труш.

Також Труш опублікував відео, на якому видно результати влучення ракети в один із житлових будинків.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області, який росіяни здійснили ввечері 11 червня, постраждали 22 особи, серед яких є і діти.