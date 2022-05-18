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В Днепре ракетным ударом разрушен объект транспортной инфраструктуры

В Днепре ракетным ударом разрушен объект транспортной инфраструктуры
Фото: Telegram-канал Валентина Резниченко

В результате попадания вражеской ракеты утром 18 мая был разрушен "объект транспортной инфраструктуры", сообщает начальник Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

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Еще одну ракету, по его словам, сбили украинские силы противовоздушной обороны: ее обломки упали в частный двор, в результате чего была ранена женщина и повреждено два дома.

Фото 2 — В Днепре ракетным ударом разрушен объект транспортной инфраструктуры
Фото: Telegram-канал Валентина Резниченко
Фото 3 — В Днепре ракетным ударом разрушен объект транспортной инфраструктуры
Фото: Telegram-канал Валентина Резниченко
Фото 4 — В Днепре ракетным ударом разрушен объект транспортной инфраструктуры
Фото: Telegram-канал Валентина Резниченко

Напомним также, что накануне российские войска нанесли ракетный удар по Яворовскому району Львовской области. Сообщалось, что взрывом была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Автор:
Тимофей Беспятов