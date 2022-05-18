У Дніпрі ракетним ударом зруйновано об'єкт транспортної інфраструктури

Внаслідок влучення ворожої ракети вранці 18 травня було зруйновано "об'єкт транспортної інфраструктури", повідомляє начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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Ще одну ракету, за його словами, збили українські сили протиповітряної оборони: її уламки впали у приватне подвір'я, внаслідок чого було поранено жінку та пошкоджено два будинки.

Фото: Telegram-канал Валентина Резніченка Фото: Telegram-канал Валентина Резніченка Фото: Telegram-канал Валентина Резніченка

Нагадаємо також, що напередодні російські війська завдали ракетного удару по Яворівському району Львівської області. Повідомлялося, що вибухом було пошкоджено залізничну інфраструктуру.