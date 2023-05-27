В Днепре завершили разбор завалов после ракетного удара РФ

В субботу, 27 мая, утром завершены поисково-спасательные работы на месте удара российской ракеты по медучреждению в Днепре. До сих пор неизвестна судьба трех человек.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены", – говорится в сообщении.

Как сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, до сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли быть в пораженном здании в момент "прилета".

"Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты", - отметил Лысак.

Он добавил, что в результате вражеской атаки 2 человека погибли, пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице. Пятеро – тяжелые.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке 27 мая, по Днепру противник нанес ракетный удар дважды. Сначала использовал семь ракет из С-300/С-400. Второй раз - ударил по медицинскому заведению, использовав "Искандер".

Сегодня в Днепре объявлен день траура по погибшим.

Напомним, российские войска утром 26 мая атаковали Днепр. Захватчики ракетой попали в медицинское учреждение.