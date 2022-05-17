В Донецкой области прогремел мощный взрыв - СМИ

В Соледаре Донецкой области произошел сильный взрыв. В результате, по предварительным данным, возник пожар на заводе Knauf. Об этом сообщают местные СМИ и очевидцы в соцсетях.

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Известно, что утром 17 мая российские войска нанесли по городу серию авиаударов, в результате которых город остался без электричества, так как была повреждена высоковольтная линия, сообщает "Вільне радіо".

Вскоре стало известно, что на заводе Knauf произошел взрыв, над городом поднимается столб дыма.

Местные власти и военные пока не сообщали о точных причинах взрыва и последствиях.

Также российские военные утром 17 мая нанесли ракетные удары по поселку Десна Черниговской области — погибли восемь человек, еще 12 травмированы.