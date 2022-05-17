На Донеччині прогримів потужний вибух - ЗМІ

У Соледарі на Донеччині стався сильний вибух. В результаті, за попередніми даними, виникла пожежа на заводі Knauf. Про це повідомляють місцеві ЗМІ та очевидці у соцмережах.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відомо, що вранці 17 травня російські війська завдали по Соледару авіаудари, внаслідок яких місто залишилося без електрики, оскільки було пошкоджено високовольтну лінію, повідомляє "Вільне радіо".

Незабаром стало відомо, що на заводі Knauf стався вибух, над містом здіймається стовп диму.

Місцева влада і військові поки не повідомляли про точні причини вибуху та наслідки.

Також російські військові вранці 17 травня завдали ракетних ударів по селищу Десна Чернігівської області — загинуло вісім людей, ще 12 травмовано.