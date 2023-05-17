В Донецкой области за сутки зафиксировали пятерых погибших и семерых раненых гражданских

Российские оккупанты в течение 16 мая обстреляли ряд населенных пунктов Донбасса, в результате чего один гражданский человек погиб, а еще семеро получили ранения. Кроме того, в Святогорске было эксгумировано тела четырех человек, погибших во время оккупации. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он отметил, что на Волновахском направлении россияне совершили два авиаудара и 34 артобстрела Угледара. Под огнем артиллерии была Пречистовка. Также враг атаковал Новоукраинку с реактивных систем залпового огня "Град".

На Донецком направлении один человек погиб и один ранен в Курахово. В городе были повреждены три многоэтажки и четыре частных дома.

Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram Последствия российских обстрелов Донецкой области. Фото: Павел Кириленко / Telegram

На Горловском направлении войска РФ ранили одного человека и повредили два инфраструктурных объекта в Константиновке. В Торецкой общине было повреждено пять домов в Торецке и три – в Нью-Йорке. В Часовоярской общине ранен человек, повреждены 10 домов и магазин. В Васюковке Соледарской общины враг повредил три дома.

На Лисичанском направлении оккупанты 17 раз обстреляли окрестности Лиманской общины. Обошлось без жертв.