В результате вражеских обстрелов Запорожской области три человека получили ранения

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 88 ударов враг нанес по 16 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Рашисты хаотически обстреляли 16 приближенных к линии фронта городов и сел. За сутки нанесли 88 ударов: 81 артобстрел по Гуляйполю, Орехову, Ольговскому, Железнодорожному, Преображенке, Малиновке, 2 удара с РСЗО по Полтавке и Малиновке, 4 Малой Токмачке, авиаудар по Новоданиловке", - отметил Малашко.

Он добавил, что в настоящее время зафиксировано разрушение 51 гражданского объекта: автомобили, дома и другое имущество людей.

По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения. Так, 48-летний мужчина ранен во время артобстрела Гуляйполя. Ему уже оказана медицинская помощь.

Кроме того, в поле неподалеку от Успеновки получили ранения 34-летний тракторист и 61-летний агроном.

Ранее враг устроил террор мирных населенных пунктов Запорожской области по всей линии разграничения. За сутки 90 ударов нанес по 14 городам и селам.