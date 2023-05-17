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В результате вражеских обстрелов Запорожской области три человека получили ранения
Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 88 ударов враг нанес по 16 населенным пунктам.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
"Рашисты хаотически обстреляли 16 приближенных к линии фронта городов и сел. За сутки нанесли 88 ударов: 81 артобстрел по Гуляйполю, Орехову, Ольговскому, Железнодорожному, Преображенке, Малиновке, 2 удара с РСЗО по Полтавке и Малиновке, 4 Малой Токмачке, авиаудар по Новоданиловке", - отметил Малашко.
Он добавил, что в настоящее время зафиксировано разрушение 51 гражданского объекта: автомобили, дома и другое имущество людей.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По словам главы области, есть жертвы среди гражданского населения. Так, 48-летний мужчина ранен во время артобстрела Гуляйполя. Ему уже оказана медицинская помощь.
Кроме того, в поле неподалеку от Успеновки получили ранения 34-летний тракторист и 61-летний агроном.
Ранее враг устроил террор мирных населенных пунктов Запорожской области по всей линии разграничения. За сутки 90 ударов нанес по 14 городам и селам.