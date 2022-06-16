В элитном районе Киева ввели карантин по бешенству, животных будут прививать

В Печерском районе Киева на днях обнаружили случай бешенства, из-за чего на части территории района введен карантин. Об этом сообщают в Главном управлении Госпотребслужбы в столице.

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Так, по информации Объединения ветеринарной медицины в Киеве, 8 июня в отдел по борьбе с бешенством животных был доставлен труп бездомного кота. По результатам анализа по методу флуоресцирующих антител было обнаружено свечение, характерное для бешенства животных.

13 июня было проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Киевской городской военной администрации, где было решено ввести карантинные ограничения по бешенству.

Соответствующая территория ограничена треугольником бульвар Дружбы Народов - Надднепрянское шоссе - Зализничное шоссе. В частности, здесь расположен элитный многоэтажный микрорайон Новопечерские Липки.

Также противоэпизоотическая комиссия утвердила план мер по ликвидации бешенства в Печерском районе и недопущения распространения заболевания в Киеве. При этом жилые и парковые массивы Печерского и Голосеевского районов, прилегающие к зоне карантинных ограничений, были определены угрожающей зоной.

Указано, что ГУ Госпотребслужбы в Киеве совместно со столичными ветеринарами обеспечивают организацию проведения профилактических прививок животных против бешенства в зоне карантинных ограничений и угрожающей зоне. Кроме того, на этой территории запрещено проведение выставок и других зрелищных мероприятий с участием собак.