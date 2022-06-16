В Минздраве призывают не паниковать из-за слухов о холере

В Украине достаточная база для того, чтобы предотвратить вспышку холеры. К тому же до сих пор даже не фиксировали ни подтвержденных случаев холеры, ни подозрений.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Уже неделю Viber-каналами распространяется информация о якобы приближающейся вспышке холеры из-за того, что якобы "выше по течению рек, впадающих в Днепр, начали разлагаться трупы"", - говорится в сообщении.

Минздрав в очередной раз напоминает: в Украине есть достаточная материально-техническая, организационная и лабораторная база для реагирования на подтвержденные случаи или подозрение на холеру.

Абсолютно все случаи, где можно было бы заподозрить холеру, проходят через систему центров контроля и профилактики болезней.

Кроме того, из поверхностных водоемов, мест рекреации, рек, водозабора регулярно отбираются образцы для обеспечения эпидемиологического наблюдения. Исследуется питьевая вода.

И главное: за все время мониторинга не было зафиксировано случаев даже с подозрением на холеру.

Вместе с тем в МОЗ призывают соблюдать базовые правила личной гигиены, использовать безопасную воду, тщательно обрабатывать пищу и т.д.

"Это важно делать всегда, а тем более летом – благоприятное для распространения многих инфекций время года", - подчеркивают в ведомстве.

Отметим, ранее в Киевской городской государственной администрации заявили, что качество водопроводной воды в Киеве отвечает санитарным нормам, а информация о холерной палочке – фейк.

Напомним, российские оккупанты в Мариуполе, несмотря на публичное отрицание угрозы распространения холеры, в срочном порядке готовят к запуску инфекционное отделение в больнице скорой помощи.